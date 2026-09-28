Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,35 Prozent fester bei 2 253,36 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent fester bei 2 257,34 Punkten in den Handel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 263,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 248,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 2 312,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 1 956,41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 3,32 Prozent auf 249,00 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 580,00 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 121,74 CHF), VAT (+ 1,50 Prozent auf 664,60 CHF) und Sika (+ 1,15 Prozent auf 185,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-1,75 Prozent auf 645,50 CHF), Roche (-1,53 Prozent auf 354,80 CHF), Helvetia Baloise (-1,50 Prozent auf 210,60 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 83,12 CHF) und Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 412,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 538 682 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at