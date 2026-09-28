UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index im Fokus
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28.09.2026 15:58:27
Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags
Am Montag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,35 Prozent fester bei 2 253,36 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent fester bei 2 257,34 Punkten in den Handel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 263,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 248,80 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 2 312,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 1 956,41 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 3,32 Prozent auf 249,00 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 580,00 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 121,74 CHF), VAT (+ 1,50 Prozent auf 664,60 CHF) und Sika (+ 1,15 Prozent auf 185,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-1,75 Prozent auf 645,50 CHF), Roche (-1,53 Prozent auf 354,80 CHF), Helvetia Baloise (-1,50 Prozent auf 210,60 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 83,12 CHF) und Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 412,00 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 538 682 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|3 629,00
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|Helvetia Baloise Holding AG
|222,40
|-2,20%
|Logitech S.A.
|87,62
|-1,08%
|Lonza AG (N)
|616,60
|1,82%
|Novartis AG
|128,98
|1,37%
|Partners Group AG
|638,60
|-0,22%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|376,00
|-1,85%
|Sika AG
|197,45
|1,44%
|Sonova AG
|263,20
|2,65%
|Swiss Re AG
|151,00
|0,90%
|Swisscom AG
|681,00
|-2,58%
|UBS
|43,13
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|VAT
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Indizes in diesem Artikel
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|2 257,25
|0,53%
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