Gewinne in Zürich: So steht der SMI aktuell

Am Montag erhöht sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 14 367,23 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,666 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 14 373,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 346,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 436,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 367,23 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 424,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SMI auf 13 136,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Stand von 11 836,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,45 Prozent zu. Bei 14 656,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Logitech (+ 2,85 Prozent auf 84,42 CHF), Geberit (+ 2,33 Prozent auf 544,60 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 56,50 CHF) und Sika (+ 1,46 Prozent auf 184,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Holcim (-2,51 Prozent auf 71,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,60 Prozent auf 79,04 CHF), Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 612,80 CHF) und Swiss Life (-0,46 Prozent auf 950,40 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 150 065 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at