Am Dienstag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 20 743,50 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,603 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,237 Prozent auf 20 765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 20 716,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 652,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 765,20 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der SPI bei 20 387,91 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 20 311,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der SPI bei 17 386,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,71 Prozent aufwärts. Bei 21 440,74 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 14,69 Prozent auf 2,42 CHF), GAM (+ 5,69 Prozent auf 0,05 CHF), WISeQey (+ 4,22 Prozent auf 5,19 USD), MCH (+ 4,10 Prozent auf 6,60 CHF) und Idorsia (+ 3,96 Prozent auf 3,78 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil DocMorris (-8,05 Prozent auf 16,80 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 1,19 CHF), ams-OSRAM (-6,56 Prozent auf 12,67 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF) und Clariant (-4,44 Prozent auf 9,80 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 958 998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,700 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at