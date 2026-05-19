Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,73 Prozent fester bei 18 853,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,374 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,351 Prozent höher bei 18 782,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 716,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 782,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 958,53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der SPI bei 18 874,94 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 19 020,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 966,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,80 Prozent auf 4,45 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,33 Prozent auf 67,20 CHF), Tecan (N) (+ 5,64 Prozent auf 144,30 CHF), Gurit (+ 5,46 Prozent auf 38,60 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Adval Tech (-7,50 Prozent auf 37,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,01 Prozent auf 0,90 CHF), Huber + Suhner (-5,05 Prozent auf 263,50 CHF), ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF) und GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 790 837 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,699 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at