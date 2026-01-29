Gewinne in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der SPI zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,17 Prozent auf 18 065,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,414 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,471 Prozent leichter bei 17 950,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 035,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 950,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 109,17 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 185,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der SPI mit 17 047,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der SPI auf 16 645,29 Punkte taxiert.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,968 Prozent nach. Bei 18 642,83 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 11,98 Prozent auf 54,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9,77 Prozent auf 67,18 CHF), Emmi (+ 4,01 Prozent auf 778,00 CHF), Gurit (+ 3,70 Prozent auf 23,80 CHF) und Curatis (+ 2,42 Prozent auf 16,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen INTERROLL (-8,05 Prozent auf 1 862,00 CHF), Givaudan (-6,47 Prozent auf 2 935,00 CHF), Xlife Sciences (-6,38 Prozent auf 22,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,11 Prozent auf 6,15 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-3,81 Prozent auf 316,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 282 507 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.

Redaktion finanzen.at