Gewinne in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün

Der SPI kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 20 131,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,251 Prozent leichter bei 20 044,52 Punkten, nach 20 095,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 040,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 146,89 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,433 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 19 570,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der SPI auf 18 485,68 Punkte taxiert. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 16 618,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Cicor Technologies (+ 11,62 Prozent auf 132,60 CHF), Adecco SA (+ 7,04 Prozent auf 21,58 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,99 Prozent auf 49,00 CHF), Sonova (+ 5,59 Prozent auf 211,60 CHF) und Vetropack A (+ 4,19 Prozent auf 19,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil VAT (-6,57 Prozent auf 654,40 CHF), EvoNext (-4,72 Prozent auf 2,22 CHF), Lonza (-4,65 Prozent auf 537,80 CHF), BACHEM (-4,12 Prozent auf 74,50 CHF) und Edisun Power Europe (-4,01 Prozent auf 67,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 826 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 288,832 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at