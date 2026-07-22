BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Fokus 22.07.2026 12:26:38

Gewinne in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün

Gewinne in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün

Der SPI kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 20 131,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,251 Prozent leichter bei 20 044,52 Punkten, nach 20 095,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 040,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 146,89 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,433 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 19 570,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der SPI auf 18 485,68 Punkte taxiert. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 16 618,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Cicor Technologies (+ 11,62 Prozent auf 132,60 CHF), Adecco SA (+ 7,04 Prozent auf 21,58 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,99 Prozent auf 49,00 CHF), Sonova (+ 5,59 Prozent auf 211,60 CHF) und Vetropack A (+ 4,19 Prozent auf 19,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil VAT (-6,57 Prozent auf 654,40 CHF), EvoNext (-4,72 Prozent auf 2,22 CHF), Lonza (-4,65 Prozent auf 537,80 CHF), BACHEM (-4,12 Prozent auf 74,50 CHF) und Edisun Power Europe (-4,01 Prozent auf 67,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 826 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 288,832 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BACHEM HOLDING AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,80 0,93% Adecco SA
BACHEM HOLDING AG 82,15 1,67% BACHEM HOLDING AG
Cicor Technologies Ltd. 135,40 1,80% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 22,60 0,00% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 69,80 2,05% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,26 -3,42% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 91,66 -0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,60 1,14% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,42 -6,08% Nestlé SA (Nestle)
Perrot Duval SA 45,40 -11,84% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 377,40 4,78% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sonova AG 225,20 -0,88% Sonova AG
VAT 700,80 1,13% VAT
Vetropack Holding AG Act nom -A- 19,50 -1,52% Vetropack Holding AG Act nom -A-

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 884,95 -1,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen