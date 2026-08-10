Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Index im Fokus
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10.08.2026 15:58:46
Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus
Am Montag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 20 550,49 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 596,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 20 505,98 Einheiten.
SPI-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SPI bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 566,12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 606,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,78 Prozent auf 16,28 CHF), Klingelnberg (+ 2,65 Prozent auf 11,60 CHF), EvoNext (+ 2,35 Prozent auf 2,18 CHF) und SKAN (+ 2,22 Prozent auf 59,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen MindMaze Therapeutics (-6,64 Prozent auf 0,23 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,47 Prozent auf 6,84 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Medartis (-4,08 Prozent auf 84,60 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 147 430 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 317,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf
Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Medartis Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,18
|-5,53%
|Curatis AG
|20,30
|1,50%
|EvoNext Holdings AG
|2,22
|-1,77%
|GAM AG
|0,09
|4,94%
|Klingelnberg AG
|12,40
|3,77%
|Logitech S.A.
|91,22
|-0,68%
|Medartis Holding AG
|84,50
|-4,20%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-2,36%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|403,00
|1,46%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|17,48
|3,19%
|Schlatter Industries AG
|18,20
|-3,19%
|SKAN
|59,90
|2,39%
|UBS
|46,60
|0,39%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|54,00
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 585,70
|0,37%
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