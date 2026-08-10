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Index im Fokus 10.08.2026 15:58:46

Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus

Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus

Beim SPI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 20 550,49 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 596,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 20 505,98 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SPI bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 566,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 606,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,78 Prozent auf 16,28 CHF), Klingelnberg (+ 2,65 Prozent auf 11,60 CHF), EvoNext (+ 2,35 Prozent auf 2,18 CHF) und SKAN (+ 2,22 Prozent auf 59,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen MindMaze Therapeutics (-6,64 Prozent auf 0,23 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,47 Prozent auf 6,84 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Medartis (-4,08 Prozent auf 84,60 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 147 430 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 317,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,18 -5,53% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20,30 1,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,22 -1,77% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,09 4,94% GAM AG
Klingelnberg AG 12,40 3,77% Klingelnberg AG
Logitech S.A. 91,22 -0,68% Logitech S.A.
Medartis Holding AG 84,50 -4,20% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,25 -2,36% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 403,00 1,46% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,48 3,19% Santhera Pharmaceuticals AG
Schlatter Industries AG 18,20 -3,19% Schlatter Industries AG
SKAN 59,90 2,39% SKAN
UBS 46,60 0,39% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 54,00 1,50% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 20 585,70 0,37%

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