Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Index im Fokus 11.08.2026 15:58:30

Gewinne in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Gewinne in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent aufwärts auf 20 618,18 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 20 588,21 Punkte an der Kurstafel, nach 20 585,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 507,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 621,10 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SPI 18 575,43 Punkte auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 16 567,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 621,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Idorsia (+ 7,67 Prozent auf 6,39 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,15 Prozent auf 0,04 CHF), Villars SA (+ 5,22 Prozent auf 605,00 CHF), ams-OSRAM (+ 5,05 Prozent auf 18,71 CHF) und Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Tecan (N) (-7,72 Prozent auf 186,40 CHF), GAM (-7,62 Prozent auf 0,08 CHF), StarragTornos (-3,79 Prozent auf 35,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,38 Prozent auf 0,23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,26 Prozent auf 6,52 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 2 509 883 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,886 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 6,84% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 64,96 2,56% Alcon AG
ams-OSRAM AG 19,90 4,19% ams-OSRAM AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,92 -3,62% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,75 -2,71% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,28 2,70% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -8,71% GAM AG
Idorsia AG 6,87 8,80% Idorsia AG
Logitech S.A. 89,78 -1,58% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,24 -1,61% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,40 -1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 36,00 -2,44% StarragTornos Holding
Tecan (N) 193,20 -9,89% Tecan (N)
Villars SA 605,00 5,22% Villars SA

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