Gewinne in Zürich: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 19 423,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,422 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,207 Prozent auf 19 368,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19 408,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 423,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 368,36 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,495 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 681,02 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Stand von 18 041,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, lag der SPI noch bei 16 606,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 554,73 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 9,17 Prozent auf 0,05 CHF), Straumann (+ 7,58 Prozent auf 100,35 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,37 Prozent auf 8,12 CHF), Curatis (+ 3,83 Prozent auf 24,40 CHF) und DocMorris (+ 2,38 Prozent auf 8,19 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), EvoNext (-6,36 Prozent auf 1,62 CHF), Carlo Gavazzi (-5,63 Prozent auf 142,50 CHF), Schlatter Industries (-4,23 Prozent auf 18,10 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,43 Prozent auf 46,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 313 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 286,499 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at