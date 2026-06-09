Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am zweiten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 18 882,16 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,281 Prozent auf 18 799,95 Punkte an der Kurstafel, nach 18 852,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 799,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 047,68 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der SPI 17 964,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bewegte sich der SPI bei 17 042,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,51 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 21,68 Prozent auf 5,50 CHF), Givaudan (+ 7,48 Prozent auf 3 147,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,02 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (+ 4,36 Prozent auf 4,40 CHF) und Kudelski (+ 3,35 Prozent auf 1,24 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), Cicor Technologies (-6,04 Prozent auf 143,00 CHF), EvoNext (-5,37 Prozent auf 1,68 CHF), Bellevue (-4,99 Prozent auf 7,24 CHF) und Huber + Suhner (-4,64 Prozent auf 246,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 9 597 548 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,443 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at