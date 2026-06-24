Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,19 Prozent fester bei 19 666,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 643,95 Zählern und damit 0,078 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 628,72 Punkte).

Bei 19 643,95 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 675,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 19 052,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17 471,08 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Stand von 16 572,46 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,81 Prozent. Bei 19 675,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 4,17 Prozent auf 0,07 CHF), Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), PolyPeptide (+ 2,15 Prozent auf 40,40 CHF), Edisun Power Europe (+ 2,10 Prozent auf 68,00 CHF) und VAT (+ 2,09 Prozent auf 682,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Kudelski (-4,69 Prozent auf 1,22 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Private Equity (-3,45 Prozent auf 61,60 CHF) und SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 203 454 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 279,761 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at