Gewinne in Zürich: SPI in Grün

Am Freitag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,74 Prozent stärker bei 19 225,37 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,436 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 19 114,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 084,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 114,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 249,36 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,108 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Stand von 18 395,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 19 255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wies der SPI 16 791,69 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,39 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 12,00 Prozent auf 44,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,00 Prozent auf 5,20 CHF), DocMorris (+ 5,33 Prozent auf 7,31 CHF), Straumann (+ 4,77 Prozent auf 94,10 CHF) und Vetropack A (+ 4,19 Prozent auf 20,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen DOTTIKON ES (-17,09 Prozent auf 325,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-13,85 Prozent auf 84,00 CHF), Orell Fuessli (-8,62 Prozent auf 148,50 CHF), Addex Therapeutics (-7,46 Prozent auf 0,04 CHF) und Schlatter Industries (-3,61 Prozent auf 18,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 021 900 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,833 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at