07.01.2026 17:59:06
Gewinne in Zürich: SPI klettert schlussendlich
Der SPI schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 18 384,45 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,348 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 18 396,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 352,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 311,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 452,37 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der SPI bei 17 777,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der SPI bei 17 263,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 784,16 Punkten.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,40 Prozent auf 27,10 CHF), Curatis (+ 6,32 Prozent auf 13,45 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,45 Prozent auf 58,00 CHF), PolyPeptide (+ 5,11 Prozent auf 25,70 CHF) und MCH (+ 4,51 Prozent auf 3,71 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-13,46 Prozent auf 45,00 CHF), Orior (-8,47 Prozent auf 12,32 CHF), Groupe Minoteries SA (-6,72 Prozent auf 222,00 CHF), Cembra Money Bank (-4,54 Prozent auf 96,80 CHF) und Swiss Life (-3,43 Prozent auf 901,20 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 724 065 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 285,151 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Kudelski-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent gelockt.
