Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|SPI-Performance im Fokus
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13.10.2026 12:27:11
Gewinne in Zürich: SPI legt zu
Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,17 Prozent höher bei 19 881,39 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent höher bei 19 777,23 Punkten in den Handel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 19 777,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 888,14 Punkten erreichte.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der SPI noch bei 20 064,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SPI noch bei 17 221,53 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,99 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3 770,00 CHF), Sulzer (+ 5,13 Prozent auf 168,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF), ams-OSRAM (+ 3,38 Prozent auf 20,52 CHF) und INTERROLL (+ 2,87 Prozent auf 1 364,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-7,89 Prozent auf 17,50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,84 Prozent auf 4,94 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF) und Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 650 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,223 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-News: ams OSRAM joins Short-Reach Micro-Emitter Optics OCP standardization workstream led by Credo (EQS Group)
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|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
|ams-OSRAM AG
|21,10
|-0,94%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 125,00
|1,26%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,36
|-6,29%
|Curatis AG
|18,15
|-4,47%
|EvoNext Holdings AG
|2,60
|0,78%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,80
|-0,84%
|Givaudan AG
|4 075,00
|9,16%
|INTERROLL AG
|1 492,00
|5,22%
|Novartis AG
|127,36
|-1,07%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|395,80
|0,20%
|SHL Telemedicine
|1,06
|6,00%
|Sulzer AG (N)
|185,80
|8,59%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|56,00
|5,26%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 725,15
|0,37%
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