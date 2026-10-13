Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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SPI-Performance im Fokus 13.10.2026 12:27:11

Gewinne in Zürich: SPI legt zu

Gewinne in Zürich: SPI legt zu

Der SPI befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,17 Prozent höher bei 19 881,39 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent höher bei 19 777,23 Punkten in den Handel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 19 777,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 888,14 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der SPI noch bei 20 064,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SPI noch bei 17 221,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,99 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3 770,00 CHF), Sulzer (+ 5,13 Prozent auf 168,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF), ams-OSRAM (+ 3,38 Prozent auf 20,52 CHF) und INTERROLL (+ 2,87 Prozent auf 1 364,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-7,89 Prozent auf 17,50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,84 Prozent auf 4,94 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF) und Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 650 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Dividenden der SPI-Unternehmen
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Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 21,10 -0,94% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 125,00 1,26% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,36 -6,29% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,15 -4,47% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,60 0,78% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,80 -0,84% Feintool International AG (N) (FIH)
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
INTERROLL AG 1 492,00 5,22% INTERROLL AG
Novartis AG 127,36 -1,07% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,80 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,06 6,00% SHL Telemedicine
Sulzer AG (N) 185,80 8,59% Sulzer AG (N)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 56,00 5,26% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 725,15 0,37%

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