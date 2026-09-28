Gewinne in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone

Am Montagmorgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,74 Prozent auf 19 917,24 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,605 Prozent auf 19 890,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 771,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 876,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 917,24 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der SPI bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 954,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SPI mit 16 530,92 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,18 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Calida (+ 8,42 Prozent auf 13,90 CHF), GAM (+ 4,57 Prozent auf 0,07 CHF), Tecan (N) (+ 2,78 Prozent auf 229,40 CHF), Adecco SA (+ 2,22 Prozent auf 24,86 CHF) und Molecular Partners (+ 2,17 Prozent auf 3,29 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-8,45 Prozent auf 0,65 CHF), EvoNext (-6,67 Prozent auf 2,10 CHF), Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF), BioVersys (-4,58 Prozent auf 25,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,82 Prozent auf 48,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der GAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 327 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315,923 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at