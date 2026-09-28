Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Blick 28.09.2026 09:28:56

Gewinne in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone

Gewinne in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone

Am Montagmorgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,74 Prozent auf 19 917,24 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,605 Prozent auf 19 890,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 771,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 876,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 917,24 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der SPI bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 954,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SPI mit 16 530,92 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,18 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Calida (+ 8,42 Prozent auf 13,90 CHF), GAM (+ 4,57 Prozent auf 0,07 CHF), Tecan (N) (+ 2,78 Prozent auf 229,40 CHF), Adecco SA (+ 2,22 Prozent auf 24,86 CHF) und Molecular Partners (+ 2,17 Prozent auf 3,29 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-8,45 Prozent auf 0,65 CHF), EvoNext (-6,67 Prozent auf 2,10 CHF), Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF), BioVersys (-4,58 Prozent auf 25,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,82 Prozent auf 48,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der GAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 327 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315,923 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Molecular Partners AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Tecan (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,90 0,86% Adecco SA
ASMALLWORLD AG 0,69 6,15% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 192,00 -0,08% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 25,00 -4,58% BioVersys
Calida AG 14,58 8,00% Calida AG
Curatis AG 18,80 -1,83% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -1,69% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 6,01% GAM AG
Molecular Partners AG 3,48 -5,95% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 396,80 -0,55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17,60 -4,86% Schlatter Industries AG
Tecan (N) 242,40 2,11% Tecan (N)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,60 3,20% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 914,06 0,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen