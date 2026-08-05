lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|SPI-Performance
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05.08.2026 15:58:50
Gewinne in Zürich: SPI steigt
Um 15:42 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 20 436,20 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,498 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,604 Prozent auf 20 462,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20 339,58 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 375,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 469,53 Punkten lag.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,08 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 478,60 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 05.08.2025, mit 16 531,70 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 491,23 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 11,66 Prozent auf 0,24 CHF), ams-OSRAM (+ 8,19 Prozent auf 18,62 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,85 Prozent auf 6,86 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,40 Prozent auf 14,96 CHF) und Sandoz (+ 6,16 Prozent auf 68,22 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Romande Energie (-5,02 Prozent auf 49,20 CHF), lastminutecom (-4,81 Prozent auf 12,85 CHF), Addex Therapeutics (-2,99 Prozent auf 0,04 CHF), DocMorris (-2,46 Prozent auf 9,91 CHF) und Kudelski (-2,46 Prozent auf 1,19 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 007 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,122 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu lastminute.com N.V.
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|6,84%
|ams-OSRAM AG
|19,25
|2,94%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,60
|5,26%
|Curatis AG
|20,00
|-1,48%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,22
|1,59%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|0,00%
|Kudelski S.A. (I)
|1,28
|-1,54%
|lastminute.com N.V.
|12,80
|0,00%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-6,62%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,20
|0,71%
|Romande Energie S.A.
|53,60
|0,00%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|16,94
|2,67%
|UBS
|46,42
|1,53%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 509,58
|0,31%
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