Gewinne in Zürich: SPI steigt

Um 12:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 20 543,12 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 20 554,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 475,73 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 523,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 606,98 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,61 Prozent zu. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 20 166,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 826,51 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 06.08.2025, mit 16 407,75 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 606,98 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 10,17 Prozent auf 0,26 CHF), GAM (+ 7,25 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,77 Prozent auf 1,10 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,75 Prozent auf 23,90 CHF) und Edisun Power Europe (+ 5,47 Prozent auf 69,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Villars SA (-4,96 Prozent auf 575,00 CHF), ams-OSRAM (-4,64 Prozent auf 17,68 CHF), Adecco SA (-3,59 Prozent auf 22,58 CHF), lastminutecom (-3,17 Prozent auf 12,20 CHF) und Addex Therapeutics (-2,97 Prozent auf 0,04 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. 893 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,653 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at