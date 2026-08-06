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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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SPI-Performance 06.08.2026 12:26:45

Gewinne in Zürich: SPI steigt

Gewinne in Zürich: SPI steigt

Der SPI zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 20 543,12 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 20 554,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 475,73 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 523,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 606,98 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,61 Prozent zu. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 20 166,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 826,51 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 06.08.2025, mit 16 407,75 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 606,98 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 10,17 Prozent auf 0,26 CHF), GAM (+ 7,25 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,77 Prozent auf 1,10 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,75 Prozent auf 23,90 CHF) und Edisun Power Europe (+ 5,47 Prozent auf 69,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Villars SA (-4,96 Prozent auf 575,00 CHF), ams-OSRAM (-4,64 Prozent auf 17,68 CHF), Adecco SA (-3,59 Prozent auf 22,58 CHF), lastminutecom (-3,17 Prozent auf 12,20 CHF) und Addex Therapeutics (-2,97 Prozent auf 0,04 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. 893 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,653 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 6,84% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 25,16 4,23% Adecco SA
ams-OSRAM AG 19,25 2,94% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 28,90 7,84% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 67,20 -2,04% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -1,22% GAM AG
lastminute.com N.V. 12,80 0,00% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,25 -6,62% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,10 0,00% SHL Telemedicine
Villars SA 575,00 -5,74% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 509,58 0,31%

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