Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance 25.08.2026 15:58:44

Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag

Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag

Am Dienstagnachmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Dienstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,11 Prozent stärker bei 20 334,71 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,517 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 20 330,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20 311,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 319,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 392,33 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20 069,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI 19 052,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 966,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 15,30 Prozent auf 33,15 CHF), TX Group (+ 9,88 Prozent auf 162,40 CHF), ams-OSRAM (+ 7,93 Prozent auf 17,82 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,38 Prozent auf 6,40 CHF) und HIAG Immobilien (+ 4,42 Prozent auf 132,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Orior (-10,12 Prozent auf 14,56 CHF), Curatis (-5,53 Prozent auf 18,80 CHF), Leonteq (-4,16 Prozent auf 20,75 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,08 Prozent auf 0,16 CHF) und Molecular Partners (-3,97 Prozent auf 3,39 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 208 348 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,426 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Leonteq AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -16,67% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 19,45 2,64% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 35,75 4,38% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,56 -0,61% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,50 -3,65% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,50 -0,79% EvoNext Holdings AG
HIAG Immobilien AG 131,00 -0,61% HIAG Immobilien AG
Leonteq AG 21,65 -0,46% Leonteq AG
Logitech S.A. 85,44 -0,63% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,20 15,25% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,84 1,05% Molecular Partners AG
Orior AG 14,80 -1,33% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,40 -1,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
TX Group 172,60 -0,80% TX Group

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 279,59 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen