Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|SPI-Performance
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25.08.2026 15:58:44
Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag
Am Dienstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,11 Prozent stärker bei 20 334,71 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,517 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 20 330,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20 311,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 319,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 392,33 Zählern.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20 069,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI 19 052,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 966,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 15,30 Prozent auf 33,15 CHF), TX Group (+ 9,88 Prozent auf 162,40 CHF), ams-OSRAM (+ 7,93 Prozent auf 17,82 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,38 Prozent auf 6,40 CHF) und HIAG Immobilien (+ 4,42 Prozent auf 132,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Orior (-10,12 Prozent auf 14,56 CHF), Curatis (-5,53 Prozent auf 18,80 CHF), Leonteq (-4,16 Prozent auf 20,75 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,08 Prozent auf 0,16 CHF) und Molecular Partners (-3,97 Prozent auf 3,39 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 208 348 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,426 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Leonteq AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-16,67%
|ams-OSRAM AG
|19,45
|2,64%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|35,75
|4,38%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,56
|-0,61%
|Curatis AG
|18,50
|-3,65%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|-0,79%
|HIAG Immobilien AG
|131,00
|-0,61%
|Leonteq AG
|21,65
|-0,46%
|Logitech S.A.
|85,44
|-0,63%
|MindMaze Therapeutics
|0,20
|15,25%
|Molecular Partners AG
|3,84
|1,05%
|Orior AG
|14,80
|-1,33%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|394,40
|-1,15%
|TX Group
|172,60
|-0,80%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 279,59
|-0,77%