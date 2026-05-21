Gewinne in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester

Am Donnerstag beendete der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18 973,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,395 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,074 Prozent auf 18 936,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 950,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19 044,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 883,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 595,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der SPI bei 19 097,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der SPI noch bei 16 998,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,23 Prozent auf 0,47 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,05 Prozent auf 4,82 CHF), Adval Tech (+ 4,90 Prozent auf 42,80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,70 Prozent auf 98,00 CHF) und StarragTornos (+ 3,50 Prozent auf 32,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Temenos (-6,17 Prozent auf 66,90 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,52 Prozent auf 16,08 CHF), ASMALLWORLD (-5,51 Prozent auf 0,60 CHF), Burckhardt Compression (-5,19 Prozent auf 493,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,08 Prozent auf 13,84 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 777 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at