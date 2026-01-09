Gewinne in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitagmorgen an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,19 Prozent höher bei 18 442,61 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,032 Prozent leichter bei 18 401,39 Punkten, nach 18 407,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 401,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 442,61 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 768,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der SPI bei 17 391,43 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Wert von 15 876,17 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 6,36 Prozent auf 1,17 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,89 Prozent auf 14,38 CHF), MCH (+ 2,76 Prozent auf 4,10 CHF), Swatch (I) (+ 2,45 Prozent auf 178,05 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,28 Prozent auf 29,10 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), BioVersys (-5,13 Prozent auf 22,20 CHF), Feintool International (-4,21 Prozent auf 10,25 CHF) und Ascom (-4,04 Prozent auf 3,57 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 899 444 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 295,756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at