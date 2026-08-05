Gewinne in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,67 Prozent höher bei 20 475,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,498 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,604 Prozent auf 20 462,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20 339,58 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 489,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 20 375,72 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 05.05.2026, mit 18 478,60 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, notierte der SPI bei 16 531,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,24 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 10,02 Prozent auf 0,24 CHF), ams-OSRAM (+ 7,73 Prozent auf 18,54 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,26 Prozent auf 14,94 CHF), Sandoz (+ 6,04 Prozent auf 68,14 CHF) und Idorsia (+ 5,76 Prozent auf 6,06 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil lastminutecom (-6,67 Prozent auf 12,60 CHF), Romande Energie (-5,21 Prozent auf 49,10 CHF), ASMALLWORLD (-4,84 Prozent auf 0,59 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,56 Prozent auf 50,20 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-4,14 Prozent auf 3 010,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 519 570 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,122 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at