Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus

Der SPI kletterte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 21 194,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,655 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,175 Prozent höher bei 21 181,24 Punkten in den Handel, nach 21 144,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21 194,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21 095,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der SPI bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SPI 20 511,96 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 503,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,18 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21 271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 7,74 Prozent auf 16,98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,10 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), WISeQey (+ 5,23 Prozent auf 7,04 USD) und Ypsomed (+ 4,92 Prozent auf 414,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), GAM (-5,45 Prozent auf 0,06 CHF), SoftwareONE (-4,28 Prozent auf 8,73 CHF), Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF) und BioVersys (-3,83 Prozent auf 22,60 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 611 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 353,493 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at