Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SPI am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,53 Prozent höher bei 18 583,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,252 Prozent auf 18 439,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 485,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 583,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 432,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,749 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 311,06 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Stand von 18 221,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, stand der SPI noch bei 16 000,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 7,86 Prozent auf 0,05 CHF), Nestlé (+ 6,25 Prozent auf 80,26 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,88 Prozent auf 0,54 CHF), ams-OSRAM (+ 4,43 Prozent auf 12,96 CHF) und Ascom (+ 3,74 Prozent auf 6,11 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), GAM (-5,84 Prozent auf 0,08 CHF), Curatis (-5,74 Prozent auf 23,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,20 Prozent auf 228,00 CHF) und Evolva (-4,01 Prozent auf 0,96 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 693 577 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 283,945 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at