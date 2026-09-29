Gewinne in Zürich: SPI zum Start im Plus

Der SPI hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent höher bei 19 761,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent höher bei 19 781,42 Punkten in den Handel, nach 19 758,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 19 761,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 782,57 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der SPI noch bei 20 040,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SPI noch bei 16 631,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,33 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Julius Bär (+ 7,18 Prozent auf 76,74 CHF), GAM (+ 5,71 Prozent auf 0,07 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,99 Prozent auf 8,00 CHF), Sensirion (+ 3,34 Prozent auf 86,60 CHF) und DocMorris (+ 3,13 Prozent auf 12,53 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Lindt (-8,25 Prozent auf 7 840,00 CHF), Lindt (-7,61 Prozent auf 82 500,00 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF), Arbonia (-4,74 Prozent auf 4,52 CHF) und Perrot Duval SA (-4,17 Prozent auf 115,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 134 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,356 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at