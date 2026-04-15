Gewinne in Zürich: SPI zum Start in Grün

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 18 685,27 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,352 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,017 Prozent höher bei 18 653,65 Punkten, nach 18 650,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 653,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 685,27 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 18 595,00 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 15 661,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Helvetia Baloise (+ 3,62 Prozent auf 223,20 CHF), DocMorris (+ 3,48 Prozent auf 5,95 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,78 Prozent auf 3,70 CHF), Feintool International (+ 2,60 Prozent auf 9,46 CHF) und INFICON (+ 2,36 Prozent auf 121,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-12,30 Prozent auf 0,28 CHF), Evolva (-10,75 Prozent auf 0,83 CHF), Edisun Power Europe (-10,00 Prozent auf 63,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,66 Prozent auf 5,80 CHF) und GAM (-5,56 Prozent auf 0,09 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 173 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,921 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at