Gewinne in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus

Um 09:12 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,33 Prozent auf 18 604,16 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,377 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,261 Prozent höher bei 18 592,20 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 543,84 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 604,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 576,41 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,774 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 915,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 269,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 724,34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 604,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 075,25 Zählern.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Ascom (+ 13,97 Prozent auf 4,08 CHF), VAT (+ 13,12 Prozent auf 491,60 CHF), Partners Group (+ 5,53 Prozent auf 1 068,50 CHF), Bossard (+ 3,90 Prozent auf 159,80 CHF) und Swatch (I) (+ 3,29 Prozent auf 186,85 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Evolva (-9,30 Prozent auf 0,78 CHF), Edisun Power Europe (-5,67 Prozent auf 56,60 CHF), ASMALLWORLD (-5,07 Prozent auf 0,66 CHF) und SHL Telemedicine (-3,20 Prozent auf 1,06 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 164 051 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 297,465 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, die höchste im Index.

