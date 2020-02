Gewinneinbruch: Daimler ächzt unter Milliardenkosten

Zum zweiten Mal in Folge muss der Auto- und Lastwagenbauer Daimler einen massiven Gewinneinbruch hinnehmen.

Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr nur noch 2,4 Milliarden Euro übrig, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. 2018 war das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis noch dreimal so hoch, obwohl es auch damals schon heftig abgesackt war. Zwar konnte Daimler den Umsatz mit 172,7 Milliarden Euro noch leicht ausbauen - auch weil die Kernmarke Mercedes-Benz das Jahr erneut mit einem Absatzrekord abschloss. Ein riesiger Kostenberg frisst aber einen Großteil des Gewinns gleich wieder auf. Im letzten Quartal fuhr Daimler gar einen Verlust ein.

So muss Daimler nicht nur die Investitionen in den Anlauf der Elektroauto -Produktion und in die Entwicklung teurer Zukunftstechnologien schultern. Auch die Rechnung für die Altlasten aus der Dieselaffäre ist im vergangenen Jahr immer länger geworden. Das Ergebnis vor Steuern fiel um 61 Prozent auf 4,33 Milliarden Euro. Vor allem die Sparte mit kleinen Nutzfahrzeugen zog das Ergebnis mit einem Milliardenverlust runter, aber auch bei Mercedes-Benz Pkw brach der operative Gewinn um die Hälfte ein.

Daimler kürzt Dividende nach Gewinneinbruch drastisch

Daimler hat nach dem Gewinneinbruch 2019 seine Dividende drastischer gekürzt als erwartet. Die Aktionäre sollen je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr nur noch 0,90 Euro Ausschüttung erhalten nach 3,25 Euro das Jahr zuvor, wie der DAX-Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn war wegen zahlreicher Sonderkosten für die Dieselaffäre und Problemen bei Produktionsanläufen im vergangenen Jahr um zwei Drittel auf 2,4 Milliarden Euro eingebrochen. Analysten hatten im Schnitt zuvor dennoch mit einer Dividende von deutlich über einem Euro gerechnet.

Daimler-Mitarbeiter bekommen deutlich geringere Prämie

Die Daimler-Mitarbeiter bekommen wegen des erneuten Gewinneinbruchs des Autobauers eine deutlich geringere Prämie als in den Vorjahren. Die rund 130 000 Tarifbeschäftigten erhalten 2020 nur 597 Euro Ergebnisbeteiligung, wie Daimler am Dienstag mitteilte. Dazu kommt eine einmalige Anerkennungsprämie von bis zu 500 Euro. Im Vorjahr hatte die Prämie noch bei 4965 Euro gelegen.

Grundlage für die Ermittlung der Prämie ist eine Berechnungsformel, die den Gewinn vor Zinsen und Steuern und die Umsatzrendite miteinander verknüpft. Der operative Gewinn war im Vergleich zum Vorjahr um rund 61 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro eingebrochen.

Daimler mit trüben Aussichten für das laufende Jahr

Der Auto- und Lkw-Bauer hat seine Aktionäre wie erwartet auf ein weiteres trübes Jahr eingestellt. Ausgehend vom schwachen Vorjahr dürfte das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern zwar um mehr als 15 Prozent zulegen, wie aus der Mitteilung des DAX-Konzern vom Dienstag hervorgeht. Allerdings würden der Konzernumbau und die angestrebten Stellenstreichungen das Ergebnis des Jahres belasten. Aus den Sparmaßnahmen würden sich 2020 erste positive Ergebniseffekte ergeben, die aber erst in den Folgejahren ihre volle Wirkung entfalteten. Vergangenes Jahr war der operative Gewinn um 61 Prozent auf 4,33 Milliarden Euro eingebrochen. Daimler musste unter anderem Investitionen in den Anlauf der Elektroantriebe schultern. Auch die Rechnung für Altlasten aus der Dieselaffäre ist im vergangenen Jahr immer länger geworden.

Die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern dürfte um Sondereffekte bereinigt in der Kernsparte mit Pkw und Vans zwischen 4 und 5 Prozent liegen, bei den zuletzt schwächelnden Geschäften mit Trucks und Bussen bei rund 5 Prozent. Beim Kapitalmarkttag im November hatte Daimler für die wichtige Sparte mit schweren Nutzfahrzeugen noch mindestens 5 Prozent angegeben. Das Geschäft mit Finanz- und Mobilitätsdiensten soll 2020 eine Eigenkapitalrendite von 12 Prozent aufweisen. Beim freien Barmittelzufluss aus dem industriellen Geschäft geht Daimler von einer deutlichen Verbesserung aus - ohne womögliche weitere Belastungen aus der Dieselaffäre. 2019 war der sogenannte Free Cashflow um gut die Hälfte auf 1,4 Milliarden Euro abgesackt.

STUTTGART (dpa-AFX)