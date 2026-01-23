Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
23.01.2026 23:03:43
Gewinnmitnahmen nach Rally: Intel-Schock drückt die Stimmung an der Wall Street
Zum Wochenschluss einer turbulenten Handelswoche halten sich die Anleger zurück, da in der kommenden Woche wichtige Unternehmensbilanzen und der Zinsentscheid der US-Notenbank anstehen. Die Aktie des Chipriesen Intel stürzt nach enttäuschenden Zahlen ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
