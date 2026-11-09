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Internationale Präsenz 09.11.2026 17:06:39

Gewinnprognose gesenkt: Kodak-Moments-Übernahme im Fokus - Aktie verliert

Gewinnprognose gesenkt: Kodak-Moments-Übernahme im Fokus - Aktie verliert

Der Fotodienstleister CEWE passt seine Prognose für den Gewinn 2026 an die Kosten im Zusammenhang mit dem im Sommer angekündigten Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments an.

Daher stehe für 2026 nun ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von 75,5 bis 81,5 Millionen Euro im Plan, nach bisher erwarteten 85 bis 91 Millionen, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag mit. Der Umsatz solle weiter um bis zu 4 Prozent auf 780 bis 810 Millionen Euro steigen.

Mit der Übernahme will CEWE sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Halbjahr 2027.

Zudem trage der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Millionen Euro zusätzlich zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei, hieß es weiter vom Unternehmen. CEWE hatte den Verkauf der Sparte im Mai angekündigt. "Die in der angepassten Unternehmensplanung liegende operative Ergebniserwartung ist nach Einschätzung des CEWE-Managements unverändert."

Die CEWE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 113,20 Euro.

/mis/jha/

OLDENBURG (dpa-AFX)

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