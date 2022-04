Gewinnsprung 2021 bei der staatlichen Förderbank KfW

Frankfurt (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW[KFW.UL] geht mit einem Gewinnsprung im Rücken in das vom Ukraine-Krieg überschattete Geschäftsjahr 2022.

Es sei wichtig, dass die KfW als Unternehmen gestärkt in diese Krise hineingehe, sagte Bankchef Stefan Wintels am Freitag auf der virtuellen Bilanzpressekonferenz. "Denn wir sind fest entschlossen, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten", sagte er. Der Konzerngewinn schnellte 2021 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung auf 2,2 Milliarden Euro in die Höhe nach 525 Millionen Euro im Jahr zuvor. Deutliche Wertzuwächse im Beteiligungsportfolio und die Auflösung von Kreditrisikovorsorge standen hinter dem Ergebnisschub. Im ersten Corona-Jahr 2020 hatte die Pandemie das Kredit- und Beteiligungsgeschäft der Förderbank noch massiv belastet.

Das Fördervolumen 2021 hatte die Bank schon Anfang Februar mit 107 Milliarden Euro beziffert - ein Rückgang von 21 Prozent zum Vorjahr. Grund war insbesondere eine geringere Nachfrage nach Corona-Hilfen im Zuge der konjunkturellen Erholung. Die KfW habe einen guten Start in das Jahr 2022 erwischt, sagte Wintels. Das Fördergeschäft habe bis Ende Februar bei 22,3 Milliarden Euro gelegen. "Wir liegen nicht nur deutlich über unseren Planungen, sondern auch deutlich (...) über den Vorjahren", sagte er. Die Neuzusagen des inländischen Fördergeschäfts kamen laut KfW auf 19,4 Milliarden Euro - ein Plus von fast 60 Prozent binnen Jahresfrist. Dazu hätten auch Finanzierungen im Auftrag des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung angesichts des Ukraine-Kriegs beigetragen.

UKRAINE-HILFEN: REGIERUNG PLANT NEUES KREDITPROGRAMM

Wintels zufolge wird die KfW eine wichtige Rolle spielen bei den von der Bundesregierung geplanten Unternehmenshilfen im Zuge des Ukraine-Kriegs. "In der Tat werden wir auch mit der Durchführung des Programmes betraut werden", sagte er, ohne Details zu nennen. Die KfW habe auf die Erfahrungen aus der Corona-Krise zurückgreifen können. Laut einem Reuters am Freitag vorliegenden gemeinsamen Papier des Finanz- und Wirtschaftsministeriums sollen Unternehmen aller Größenklassen Zugang zu zinsgünstigen, haftungsfreien Krediten erhalten. Das Volumen werde auf sieben Milliarden Euro geschätzt. Außerdem sei ein Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro für Kredite geplant, die der Bund mit einer Garantie unterlege.

Das Netto-Engagement der Förderbank in Russland, in Belarus und in der Ukraine lag Ende Februar bei 0,8 Milliarden Euro. Das Risiko sei gut besichert und insgesamt beherrschbar, erklärte die KfW. Die Bank habe Repräsentanzen vor Ort in Moskau und Kiew. "Die Leiter befinden sich außerhalb des Landes und die Mitarbeiter sind aus unserer Sicht an einem sicheren Ort und wir stehen in ständigen Kontakt," sagte Wintels.

Die Bilanzsumme der KfW war 2021 angesichts des gestiegenen Kreditgeschäfts weiter gestiegen auf inzwischen 551,0 (Ende 2020: 546,4) Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote lag mit 23,9 Prozent zum Jahresende leicht unter dem Vorjahreswert von 24,1 Prozent. Aufgrund des Jahresergebnisses, durch die gestiegenen Zinsen und eine geringere Rückstellung für Pensionsrückstellungen nahm das bilanzielle Eigenkapital der Bank auf 34,2 von 31,8 Milliarden Euro zu.