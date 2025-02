Gewinnsprung bei Alibaba: Anleger greifen bei der Aktie kräftig zu

• Alibaba legt Zahlen vor• Umsatz und Gewinn über Erwartungen• Alibaba-Aktie mit Kurssprung

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba hat am Donnerstag Zahlen für das abgelaufene Dezember-Quartal 2024 vorgelegt. Wie es in der Pressemitteilung heißt, konnte der Gewinn aufgrund von Wachstum in allen Hauptgeschäftsbereichen, wobei das internationale E-Commerce-Geschäft besonders hervorgehoben wurde, gesteigert werden.

So stieg der Quartalsgewinn auf 48,9 Milliarden Yen (6,7 Milliarden US-Dollar) an, während im Vorjahresquartal ein Gewinn von 14,433 Milliarden Yen verzeichnet wurde. Das bereinigte EPS belief sich auf 2,93 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz lag im vierten Jahresviertel 2024 derweil bei 280,154 Milliarden Yen, oder 38,381 Milliarden US-Dollar. Verglichen mit dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von acht Prozent. Die Kennzahlen lagen damit auch über den FactSet-Schätzungen. Hier hatten Experten ein EPS von 2,67 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 38,23 Milliarden US-Dollar vorhergesehen.

Alibaba-Aktie mit Kursfeuerwerk

Alibaba-Anleger reagieren in den USA mit kräftigen Zukäufen. So schießen die an der NYSE gelisteten Alibaba-ADR-Aktien am Donnerstag vorbörslich zeitweise 10,91 Prozent auf 139,60 US-Dollar nach oben.

KI-Strategie trägt Früchte

Wie Alibaba in der Pressemitteilung verlautet, sei der Quartalserfolg auch auf den Fortschritt der neuen Strategie zurückzuführen, die den Nutzer an die erste Stelle stellt und sich künstliche Intelligenz zunutze macht. So verzeichnete die Sparte für internationalen Onlinehandel ein Umsatzwachstum von 32 Prozent. Die Kernsparten für Online-Shopping Taobao und Tmall konnten ein Umsatzplus von fünf Prozent verbuchen, während das Cloud-Intelligence-Geschäft um 13 Prozent wuchs.

Dabei geht Alibaba davon aus, dass der Umsatz des Cloudgeschäfts dank KI-bezogener Produkte auch weiterhin anziehen dürfte. Alibaba-CEO Eddie Wu hob in dem Earnings Call zudem noch einmal die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz hervor: "Die KI-Ära bringt eine klare und massive Nachfrage nach Infrastruktur mit sich. Wir werden aggressiv in die KI-Infrastruktur investieren. Unsere geplanten Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur in den nächsten drei Jahren werden das übertreffen, was wir in den letzten zehn Jahren ausgegeben haben.", gibt ihn CNBC wider.

In dem Dezember-Quartal wurden zudem Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Das Board hat jedoch die Genehmigung bis März 2027 weitere Aktien im Wert von 20,7 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.

"Während wir erhebliche Investitionen getätigt haben, um das Wachstum in unseren Kerngeschäften wieder zu beschleunigen, haben wir unsere finanzielle Disziplin beibehalten und die operative Effizienz verbessert, wodurch positives EBITA-Wachstum bei Taobao und Tmall Group erreicht werden konnte. Im Laufe des Quartals haben wir unser aktives Bilanzmanagement weiter mit bedeutenden Verkäufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, Aktienrückkäufen und der Verlängerung der Laufzeiten unserer Schulden zu attraktiven Zinssätzen fortgesetzt", wird Alibaba-CFO Toby Xu in der Mitteilung zitiert.

Redaktion finanzen.at