Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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11.11.2026 09:50:00
Gewinnsprung bei Infineon - Milliardengeschäft Datencenter
Beim Umsatz übertrifft Infineon selbst das bisherige Rekordjahr 2023. Sorgen, dass der KI-Boom einbrechen könnte, hat Konzernchef Hanebeck nicht.
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