GEXEED: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GEXEED hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GEXEED einen Umsatz von 425,5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at