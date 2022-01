Geywitz bedauert Förderstopp für Effizienzhäuser

Berlin (Reuters) - Der kurzerhand verfügte Förderstopp für bestimmte sogenannte Effizienzhäuser mit geringerem Energieverbrauch bedeutet nach Worten von Bundesbauministerin Klara Geywitz nicht das Ende aller Fördermaßnahmen.

"Der kurzfristige Stopp der KfW-Programme ist bedauerlich", sagte die SPD-Politikerin am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die zuständigen Ressorts werden die Förderung von Sanierung und Neubau zügig gemeinsam neu aufsetzen." Als Ministerin habe sie besonders den sozialen Wohnungsbau im Blick. "Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird so ausgestaltet werden, dass das Ziel von 100.000 Sozialwohnungen erreicht wird." Wohnungsneubau und Klimaschutz müssten Hand in Hand gehen.

Das Bundeswirtschaftsministerium unter dem Grünen-Politiker Robert Habeck hatte zuvor mitgeteilt, dass die Effizienz-Haus-55-Förderung mit sofortiger Wirkung gestoppt werde. Begründet wurde dies mit einer Antragsflut.

Habecks Klima-Staatssekretär Patrick Graichen machte dafür die Vorgängerregierung verantwortlich. Deren Ankündigung von Anfang November, das Programm zu stoppen, Anträge aber noch bis Ende Januar 2022 zuzulassen, "hat dann zu dieser in der Geschichte der KfW beispiellosen Antragsflut geführt". Seither seien Anträge mit einem Fördervolumen von 20 Milliarden Euro eingegangen. Auf Twitter fügte Graichen hinzu: "Klar ist, das KfW-Programm zur energetischen Sanierung soll so bald wie möglich wieder aufgenommen werden." Dies solle aber nicht für Effizienzhäuser 55 gelten, die stattdessen zum Neubaustandard erklärt würden und keine Förderung mehr erhielten.