Geywitz erwartet durch degressive Afa deutliche Stärkung der Bauwirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erwartet, dass die geplante zeitlich befristete degressiven AfA für den Wohnungsbau die Bau- und Immobilienbranche "deutlich" stärken wird. Der vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf des Wachstumschancengesetzes sieht vor, dass 6 Prozent der Investitionskosten degressiv in einem Zeitraum von sechs Jahren steuerlich geltend gemacht werden können. Das Kabinett hat außerdem vereinbart, bis Ende September ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Bau- und Immobilienbranche zu beraten.

"Wer mit dem Bau innerhalb der nächsten sechs Jahre beginnt, soll die neue AfA nutzen können. Das ermöglicht es der Branche, Investitionskosten schneller abzuschreiben. Damit werden wiederum schneller Investitionen in neuen Wohnraum möglich. Unsere Regelung sieht keine Baukostenobergrenzen vor", sagte Geywitz. Es könne bei den Wohnprojekten ab einem Effizienzstandard 55 gebaut werden und die attraktive Abschreibung werde für alle Bauprojekte mit Baubeginn ab dem 1. Oktober 2023 gelten.

Angesichts der schwächelnden Baubranche und der Wohnungsknappheit will das Bauministerium zusätzlich bis Ende September ein Maßnahmenpaket erarbeiten, das der Bau- und Immobilienbranche weitere Wachstumsimpulse geben soll. "Damit unterstreicht die Bundesregierung die Bedeutung der Branche für die deutsche Volkswirtschaft und die herausragende Notwendigkeit von mehr Wohnraum in unserem Land. Dies, zusammen mit weiteren Maßnahmen, wie der Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Rekordhöhe und der Unterstützungsleistungen beim klimafreundlichen Neubau in Milliardenhöhe, wird zu einem Aufwuchs an neuem Wohnraum führen", versprach Geywitz.

Die Bundesregierung wird laut Branchenexperten ihr jährliches Ziel von 400.000 neuen Wohnungen in diesem Jahr deutlich verfehlen.

August 30, 2023 08:48 ET (12:48 GMT)