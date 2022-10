Geywitz: Ziel 400.000 neue Wohnungen wird 2022 wohl nicht erreicht

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat eingeräumt, dass die Bundesregierung ihr anvisiertes Ziel zum Bau von 400.000 neuen Wohnungen in diesem Jahr nicht erreichen wird. Geywitz sagte vor dem Gipfel zum bezahlbaren Wohnraum, die Konditionen seien aktuell schlechter als im Vorjahr, in dem rund 300.000 Wohnungen fertiggestellt worden seien.

"Es geht darum, dass wir die Kapazitäten ausweiten. Das heißt, dass Deutschland grundsätzlich in der Lage ist, überhaupt so viele Wohnungen herzustellen", sagte Geywitz im Deutschlandfunk.

Man müsse die Bedingungen so verändern, dass Deutschland unabhängig von tagesaktuellen Faktoren wie steigenden Zinsen und Baukosten sowie Lieferkettenproblemen grundsätzlich in der Lage ist, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Dafür brauche es mehr Geschwindigkeit zum Beispiel durch digitale Bauanträge, serielles Bauen mit Fertigteilen, den Umbau von leerstehenden Büros und die Aufstockung von Mehrfamilienhäusern. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibe, so die Ministerin. Auch der Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen führe zu einem höheren Bedarf an Wohnungen.

Geywitz wies zudem darauf hin, dass die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau deutlich erhöht würden.

Am "Bündnis-Tag" - Bezahlbarer Wohnraum wird neben Geywitz auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen. Dort sollen Pläne zum schnelleren Wohnungsbau vorgestellt werden. Für 15:30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

