Geywitz zurückhaltend zu "Milliarden-Booster" für Wohnungsbau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat eine schwierige Lage der Bauwirtschaft konstatiert, sich aber reserviert zu einem von der Branche geforderten Milliarden-Sondervermögen für den Wohnungsbau gezeigt. "Sondervermögen klingt ja immer so super nach einem Batzen Geld, in Wirklichkeit ist es ja ein Batzen Schulden", sagte Geywitz beim Wohnungsbau-Tag des Verbändebündnisses Wohnungsbau in Berlin. Die sieben Verbände des Bündnisses hatten zuvor vor einem drohenden Absturz für den Wohnungsbau gewarnt und einen "Milliarden-Booster" vom Staat von mindestens 50 Milliarden Euro bis 2025 in einem Sondervermögen verlangt.

Geywitz verwies aber auf die grundgesetzliche Schuldenbeschränkung. "Das ist eine Forderung, die kann ich verstehen", sagte sie. "Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich das Grundgesetz sehen müssen, und das Grundgesetz schränkt auch die Verschuldungsmöglichkeit des Staates deutlich ein."

Die Bauministerin betonte, das vergangene Jahr sei "wahrlich kein leichtes für die komplette Baubranche" gewesen. "Die Zahl der Baugenehmigungen geht seit einem Jahr kontinuierlich zurück", hob sie hervor. Das Problem der Materialengpässe scheine sich zwar etwas zu verringern, jedoch seien die Baumaterialien immer noch im Durchschnitt teurer als 2021. "Auch ich habe natürlich hier keinen Anlass zur Freude, dafür sind die Fakten zu eindeutig", erklärte Geywitz.

Die Ministerin stellte aber mehr Mittel für den Bau von Auszubildenden- und Studentenwohnheimen in Aussicht, für die dieses Jahr 500 Millionen Euro vorgesehen seien. Sollten viele Wohnheime gebaut werden, sei der Bund "verhandlungsbereit, dass wir aus 500 Millionen eine Milliarde machen und das Programm nächstes Jahr weiterführen". Auch weitere Fördermittel wolle sie verstetigen.

Seit 1. März verfügbare Fördermittel für besonders klimafreundlichen Neubau würden "sehr gut abgerufen", und am 1. Juni starte eine Eigentumsförderung für Familien mit Kindern. "Weil die Förderung so gut angenommen wird, bin ich auch in hoffnungsvollen Gesprächen mit Christian Lindner, dass wir diesen Titel so verstärken, dass wir keinen weiteren Förderstopp sehen, sondern dass wir diese Programme durchziehen können bis zum Ende des Jahres", sagte sie.

Kritisch zeigte sich Geywitz vor dem Hintergrund der Gesetzespläne zum Heizungstausch gegenüber einem Einbau von Gasheizungen. Es habe sie "sehr überrascht", dass im vergangenen Jahr der Gaspreiskrise in Deutschland 600.000 neue Gasheizungen eingebaut worden seien. "Wer jetzt in diese Technik investiert, der investiert gutes Geld in eine veraltete Technik", warnte sie. Zu den Gesetzsplänen betonte sie, es werde noch die Ausgestaltung einer Steuerförderung insbesondere für Vermieter durch Abschreibungen diskutiert. Hierzu würden Gespräche mit den Ländern geführt.

