GFH Financial Group BSC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GFH Financial Group BSC hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 79,5 Millionen KWD gegenüber 66,9 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at