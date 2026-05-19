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19.05.2026 06:31:29
GFH Financial Group BSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
GFH Financial Group BSC lud am 17.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,8 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,2 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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