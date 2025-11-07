GFL Environmental: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GFL Environmental äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CAD. Im Vorjahresviertel hatte GFL Environmental 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,69 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GFL Environmental 2,01 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at