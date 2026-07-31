GFL Environmental: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GFL Environmental gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

GFL Environmental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GFL Environmental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,95 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,68 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at