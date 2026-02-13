|
GFL Environmental legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GFL Environmental hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,09 CAD. Im letzten Jahr hatte GFL Environmental einen Gewinn von -0,480 CAD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,99 Milliarden CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,69 Milliarden CAD.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,37 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten -2,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GFL Environmental 6,62 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,86 Milliarden CAD umgesetzt worden.
