GFL Environmental: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GFL Environmental veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GFL Environmental 0,320 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,16 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GFL Environmental einen Umsatz von 1,69 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at