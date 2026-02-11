GFL Environmental Aktie
WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046
|
11.02.2026 22:52:15
GFL Environmental Swings To Q4 Profit
(RTTNews) - GFL Environmental Inc. (GFL, GFL.TO) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $33.9 million or $0.06 per share, compared to a net loss of $189.1 million or $0.52 per share last year.
Revenues for the quarter were $1.686 billion, compared to $1.571 billion last year.
Looking forward to the full year 2026, the company expects revenues to be approximately $7.00 billion.
