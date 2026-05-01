GFL Environmental veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GFL Environmental stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 CAD. Im Vorjahresquartal waren -4,970 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,56 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at