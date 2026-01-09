GFOOT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GFOOT hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GFOOT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at