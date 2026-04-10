GFOOT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GFOOT hat am 08.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,280 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,65 Prozent auf 12,66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte GFOOT 13,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -76,510 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GFOOT ein EPS von -24,920 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 56,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 59,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at