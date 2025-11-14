Gfpt informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gfpt hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,57 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gfpt 4,74 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,05 Milliarden THB umgesetzt worden.

