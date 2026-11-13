Gfpt: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gfpt hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gfpt im vergangenen Quartal 4,83 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gfpt 4,74 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at