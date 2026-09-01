GFT Aktie
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
|Analysteneinschätzung
|
01.09.2026 10:43:00
GFT-Aktie springt an: Berenberg sieht noch Luft nach oben
Die Aktien von GFT haben es am Dienstag mit 27,10 Euro knapp auf einen neuen Höchststand seit Sommer 2024 geschafft.
Damit bauten die Papiere des IT-Dienstleisters ihr Jahresplus für 2026 auf 43 Prozent aus. Berenberg-Experte Wolfgang Specht signalisierte der Rally mit seinem auf 30 Euro erhöhten Kursziel noch weiteren Spielraum.
Der Vertrag von GFT mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb er. Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass die Großbank das Unternehmen als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung ausgewählt hat.
GFT profitiert damit von seiner Rolle als globaler Delivery Partner von Thought Machine, einem britischen Spezialisten für Cloud-Banking.
/ag/stw/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: GFT Technologies
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